Татьяна Тарасова: "Туктамышевой нужно ставить на технику и прыжки"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева должна сделать ставку на свою технику, благодаря чему она снова сможет побеждать. На втором этапе "Гран-при" в Канаде россиянка занимала третье место после короткой программы, но в итоге стала четвертой.

– Мне понравилось, как она катала произвольную программу, я видела, над чем она работала, – приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. – Но скрыть все недостатки не получается. Она человек технический и должна знать, чем она может выиграть. Она не может выиграть катанием или компонентами, она может выиграть только техникой и многооборотными прыжками, и ей это подвластно. И, конечно, тренируясь у Алексея Николаевича Мишина, такая возможность есть. Я думаю, что у Лизы такой путь – технического совершенствования.

У Туктамышевой изъянов в технике нет. Просто она, я так думаю, что пока прыгает каскад из двух тройных тулупов, а раньше всегда прыгала "лутц-тулуп". Это гораздо дороже, потому что у нее толчковые прыжки совершенно изумительные. Если она будет делать каскад "лутц-тулуп" на 3,5 оборота, она будет соревновательна. У нее никогда не было умопомрачительных вращений, но она их делает не хуже, чем делала раньше, и это тоже большое дело.

У нее есть и прекрасный риттбергер. Она может в сезоне, а ведь сейчас только его начало, все это показать. В Канаде Лиза не должна была сорвать второй тулуп и оставаться без каскада, а также не должна была срывать аксель на 2,5 оборота, который идет в конце. Она потеряла свои баллы, которые, конечно, ей бы понадобились для того, чтобы остаться на третьем месте. За первое-второе место она бороться не могла, вы сами это видите по баллам, которые набрали участницы.