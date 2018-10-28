Татьяна Тарасова: "Судьи поставили Туктамышевой минус балл за чистейший аксель в 3,5 оборота. Они просто воры!"

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова заявила, что россиянка Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на втором этапе "Гран-при Канады", а арбитры несправедливо поставили ей минус балл. Она также добавила, что на месте тренера фигуристки Алексея Мишина подала бы протест.

- Туктамышевой судьи поставили минус балл за чистейший аксель в 3,5 оборота – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Они просто воры! Я бы на месте Алексея Мишина подала протест! Такими оценками судьи истребляют из фигурного катания индивидуальности.

Туктамышева выиграла второй этап "Гран-при" Skate Canada, набрав по сумме двух программ 203,32 балла.