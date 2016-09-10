12:22 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Столбова/Климов и Ильиных/Жиганшин не выступят на контрольных прокатах в Сочи

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Спортивная пара Ксения Столбова – Федор Климов и танцевальные дуэты Александра Степанова – Иван Букин и Елена Ильиных – Руслан Жиганшин, которые присутствовали на сборе в Сочи, не смогут выступить на контрольных прокатах по состоянию здоровья, информирует официальный сайт ФФКР.

Сегодня в Сочи на катке "Шайба" фигуристы основного состава сборной России покажут короткие программы для нового сезона. Контрольным прокатам предшествовал недельный сбор в Сочи, где спортсмены подробно разбирали программы со специалистами. Показательные выступления состоят из двух отделений.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/2320-uchastniki-kontrolnykh-prokatov-v-sochi.htm

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