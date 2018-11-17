"Ситуация экстремальная". Мозер - о травме Тарасовой

Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер призналась, что не рассматривала вариант со снятием с соревнований после травмы 23-летней спортсменки, полученной на тренировке. Она также добавила, что довольна работой Максима Транькова в качестве нового наставника россиян.

- Ситуация экстремальная была. Но я сразу Жене сказала: помнишь Финляндию? Вот, поехали по новой. Там 14 швов накладывали, разрезали колено, здесь семь. А Володя вообще сразу сказал - да я все понимаю. Судьба такая, видимо. Шея не двигается, грудь болит.

Вариант снятия не рассматривали. Раз голова не кружится - выступаем. Не нарушаем традицию. Проблема с сальховом - из прошлой жизни, это вопрос не к травме.

- Вчера Траньков сказал, что ребята катаются вальяжно, на багаже Мозер. Надолго хватит багажа?

- В багажнике много всего (смеется). У них все заложено, нужно просто накатывать. Вальяжно? Мне очень понравилось это точное слово. Максим как тренер - нормальный, он думающий парень, старается. Сомневается, нужен ли он им? Он вообще человек сомневающийся. Ему нужно говорить, что все хорошо (Поворачивается к стоящему недалеко Транькову и говорит: "Все хорошо, Максим". Тот улыбается). (Дмитрий Лунев)

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