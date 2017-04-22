Синицина и Кацалапов будут работать у Жулина

Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут работать под руководством Александра Жулина, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на самого тренера. Пара образовалась в 2014 году и работала под руководством Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву и занимались под началом Олега Волкова и Елены Чайковской.

В сезоне-2016/17 Синицина и Кацалапов стали третьими на чемпионате России и не смогли отобраться для участия в чемпионатах Европы и мира.