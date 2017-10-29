Самарин стал третьим на этапе "Гран-при" в Канаде

Россиянин Александр Самарин занял третье место на втором этапе серии "Гран-при" в Канаде. Успешное выступление в произвольной программе (166,04 балла) позволило 19-летнему спортсмену занять третье место – на его счету 250,06 баллов за две программы.

На первой строчке – японец Сема Уно (301,10), вторым стал американец Джейсон Браун (261,14).

Реджайна (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Мужчины

Произвольная программа

1. Уно (Япония) – 197,48

2. Браун (США) – 170,43

3. САМАРИН (Россия) – 166,04

4. Бржезина (Чехия) – 156,70

5. Хендрикс (Бельгия) – 155,23

6. Надо (Канада) – 155,20

Итог

1. Уно (Япония) – 301,10

2. Браун (США) – 261,14

3. САМАРИН (Россия) – 250,06

4. Чан (Канада) – 245,70

5. Хендрикс (Бельгия) – 237,31

6. Бржезина (Чехия) – 237,04