Самарин стал третьим на этапе "Гран-при" в Канаде

Россиянин Александр Самарин занял третье место на втором этапе серии "Гран-при" в Канаде. Успешное выступление в произвольной программе (166,04 балла) позволило 19-летнему спортсмену занять третье место – на его счету 250,06 баллов за две программы.
На первой строчке – японец Сема Уно (301,10), вторым стал американец Джейсон Браун (261,14).
Реджайна (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Мужчины
Произвольная программа
1. Уно (Япония) – 197,48
2. Браун (США) – 170,43
3. САМАРИН (Россия) – 166,04
4. Бржезина (Чехия) – 156,70
5. Хендрикс (Бельгия) – 155,23
6. Надо (Канада) – 155,20
Итог
1. Уно (Япония) – 301,10
2. Браун (США) – 261,14
3. САМАРИН (Россия) – 250,06
4. Чан (Канада) – 245,70
5. Хендрикс (Бельгия) – 237,31
6. Бржезина (Чехия) – 237,04