20:10 22 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Руслан Жиганшин: "На чемпионате России показали лучший прокат в сезоне"

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Танцоры Елена Ильиных и Руслан Жиганшин назвали выступление в короткой программе лучшим в сезоне. Дуэт занимает четвертое место после короткого танца.

- По-моему, это был наш лучший прокат сезона, - цитирует ТАСС Жиганшина. - Мы старались прибавлять в каждом элементе, с одной стороны, стараясь показать хорошую технику, с другой - очень хотелось порадовать своей энергетикой зал.

- Арена в Челябинске ни в чем не уступает никаким международным стартам, - сказала Ильиных. - Думаю, для тех, кто отбирается здесь на чемпионаты Европы и мира, прокат на льду такого качества будет хорошим стимулом для борьбы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3898376

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