Радионова начала подготовку к постолимпийскому сезону

Тренер бронзового призера чемпионата мира 2015 года Елены Радионовой Елена Буянова сказала, что ее подопечная уже начала готовиться к новому сезону. На соревнованиях, прошедших 20-26 декабря в Санкт-Петербурге, двукратный призер чемпионатов Европы стала 10-й и лишилась шансов на попадание в состав команды на европейское первенство 2018 года и Олимпиаду в Пхенчхане.

- С Леной мы глобально уже готовимся к следующему сезону, - цитирует "Р-Спорт" Буянову. - Незапланированных отпусков не будет, мы работаем на катке, и турниры в текущем сезоне тоже имеются в наших планах.

Напомним, Радионова в конце апреля перешла в группу Буяновой от тренера Инны Гончаренко, с которой работа с начала карьеры.