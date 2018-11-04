Погорилая изъявила желание тренироваться у Виктории Буцаевой

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева сообщила, что бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая в настоящее время тренируется под ее руководством, но окончательного решения о сотрудничестве пока не принято.

На протяжении всей предыдущей карьеры фигуристка, которой в апреле исполнилось 20 лет, выступала под руководством Анны Царевой. Большую часть прошлого сезона Погорилая пропустила из-за травмы спины.

– Пока нельзя сказать, что она тренируется у меня, но пробуется, – цитирует "РИА Новости" Буцаеву. – Она изъявила желание работать со мной, но пока мы не приняли окончательного решения. Вопрос в том, что она не просто спортсменка, а достаточно известная личность в фигурном катании, к тому же прошлый сезон она, можно сказать, пропустила, и сейчас ей нужно восстановиться. Насколько все это реально? Поэтому мы и присматриваемся друг к другу.

Состояние спины спортсменки? Уже получше. По крайней мере, жалоб с ее стороны я пока не наблюдала.