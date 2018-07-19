21:32 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Подозреваемые в убийстве Тена попали на видео

Сегодня, 19 июля, бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в больнице от ножевых ранений. На 25-летнего представителя Казахстана напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Подозреваемые в убийстве Тена попали на видео, которое оказалось в распоряжении телеканала НТВ.

В сети появилось видео с призером Сочи-2014 Теном за 2 часа до трагедии
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