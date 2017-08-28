Первый тренер Липницкой: "Уход Юли из спорта стал полной неожиданностью"

Первый тренер фигуристки Юлии Липницкой Елена Левковец подчеркнула, что информация о том, что спортсменка завершила карьеру стала для нее полной неожиданностью. По ее словам, на данный момент никто не знает, почему было принято такое решение.

– Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает, – приводит "Комсомольская правда" слова Левковец. – Я сейчас была на сборах в Сочи, но и там все только пожимают плечами.

К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Последний раз виделись с ней на Чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Екатеринбурге в 2015 году.

Напомним, что Липницкая является Олимпийской чемпионкой. Помимо этого фигуристка завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала "Гран-при" 2013 года.