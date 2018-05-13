Первый канал: у Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 испытывала проблемы с позвоночником, утверждает "Первый канал" со ссылкой на источник, близкий к фигуристке.

После Игр врачи рекомендовали ей на два месяца воздержаться от тренировок.

В начале мая она прошла медобследование в Германи. Врачи разрешили ей заниматься и делать прыжки.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив соотечественнице Алине Загитовой. По неофициальной информации, серебро могло стать одной из причин ухода Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. По словам Тутберидзе, после Игр Медведева сказала ей: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"

Об уходе от Тутберидзе Медведева объявила 7 мая.