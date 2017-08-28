Павел Колобков: "Липницкая может начать карьеру чиновника"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Юлия Липницкая вошла в историю фигурного катания. По его словам, олимпийской чемпионке, которая завершила карьеру в 19 лет, необходимо оказать поддержку.
- Юля Липницкая - великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Ее композиция на музыку из фильма "Список Шиндлера" вошла в олимпийскую историю. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника - мы всегда ее ждем.
Это спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст. Мы окажем ей всю возможную поддержку.
Долго наблюдал за идиотами на эт
Пусть в танцы идёт, на первый анал, и ли где там танцуют или ведущей в дом2
19:38
Алекс Ферги
Смешно ))))там вообще не закусывают уже в принципе что ли?
19:34
Garik new
Bache Gabrielsen Закончила..Завидуйте молча.
19:12
Thomas_Boy_
Блджад, они там вообще из ума выжили... Девчонке 19 лет, какая карьера чиновника? Уже есть Исинбаева, которую просто некуда деть, поскольку она ничего не умеет делать, кроме как языком молоть и прыгать. Хорош плодить армию чиновников из бывших спортсменов!
19:11
Bache Gabrielsen
Она школу-то закончила хоть ? "Чиновница" :)
19:04