Павел Колобков: "Липницкая может начать карьеру чиновника"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Юлия Липницкая вошла в историю фигурного катания. По его словам, олимпийской чемпионке, которая завершила карьеру в 19 лет, необходимо оказать поддержку.

- Юля Липницкая - великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Ее композиция на музыку из фильма "Список Шиндлера" вошла в олимпийскую историю. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника - мы всегда ее ждем.

Это спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст. Мы окажем ей всю возможную поддержку.