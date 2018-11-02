Навка - о номере Туктамышевой: "Негодуют, что не до конца разделась, или что?"

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила, что ей понравилась задумка Елизаветы Туктамышевой, которая во время показательного выступления на Scate Canada сняла с себя верхнюю часть костюма.

- Это часть ее номера. Она разделась не прям уж до нижнего белья, - приводит "Реальное время" слова Навки. - Это часть ее костюма. Просто СМИ нужно о чем-то писать, наверное. Ну а если кто-то негодует, то непонятно зачем. Негодуют, что не до конца разделась, или что?

Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах. В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно, мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений.



