12:05 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Наталья Бестемьянова: "Степанова и Букин были лучшими в Пекине, но этого никто не видит"

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что дуэт Александры Степановой и Ивана Букина был лучшим, несмотря на третий результат. Первое место заняли Майя и Алекс Шибутани из США, второе - Кейтлин Уивер и Эндрю Поже из Канады.

- Александра и Иван были лучшими, и мне непонятно, почему этого никто не видит, - приводит ТАСС слова Бестемьяновой. - Это танцы на льду, которые подразумевают отношения между мужчиной и женщиной, а то, что показали победители этапа Шибутани, - интерпретация музыки, прекрасный современный танец, но не дуэт, не отношения мужчины и женщины. Я об этом уже писала в Международный союз конькобежцев. Мне не хватило в катании американцев и скорости. Уивер и Поже показали настоящий красивый танец. Но Степанова и Букин все-таки были лучшими.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797270

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