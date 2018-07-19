Мутко – о смерти Тена: "Боже мой, что за жизнь такая"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил соболезнования семье и близким погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате в возрасте 25 лет.

– Боже мой, что за жизнь такая, – приводит "РИА Новости" слова Мутко. – Уходят молодые люди в результате таких инцидентов… Помню Дениса блестящим спортсменом, который великолепно выступил на Олимпийских играх в Сочи. У меня нет слов, хочу выразить соболезнования семье Дениса и его близким.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане