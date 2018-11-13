Молодой человек Туктамышевой заменит Ерохова на этапе "Гран-при" в Москве

Фигурист Андрей Лазукин заменит Алексея Ерохова на пятом этапе серии "Гран-при" в Москве, информирует пресс-служба федерации.

Сообщается, что Ерохов травмирован и не сможет принять участие в соревнованиях.

Также стал известен состав российских фигуристов.

Состав российской команды:

Мужчины: Артур Дмитриев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин;

Женщины: Алина Загитова, Софья Самодурова, Полина Цурская;

Танцы на льду: Софья Евдокимова - Егор Базин, Анабель Морозова - Андрей Багин, Александра Степанова - Иван Букин;

Пары: Алиса Ефимова - Александр Коровин, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.