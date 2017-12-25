Михаил Коляда: "С каждым годом становится все тяжелее"

Двукратный чемпион России Михаил Коляда в интервью "СЭ" отметил, что заниматься фигурным катанием с каждым годом становится все тяжелее. По его словам, это может быть связано с физиологией.

– В 22 года в фигурном катании проще, чем в 17?

– Нет. На самом деле, с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Не знаю, с чем это связано, возможно, с физиологией. Но в плане психологии, наверно, легче: уже набрался опыта на стартах, много где был, много что видел. Но в "физике" легче не становится это точно, а это значимый момент. У нас очень ранний вид спорта. Если посчитать, я занимаюсь фигурным катанием уже 17 лет, это большая часть моей жизни. (Екатерина КУЛИНИЧЕВА)

Полная версия интервью Михаила Коляды