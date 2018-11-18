Медведеву на "Гран-при Франции" устроит только победа

Для того, чтобы гарантированно выйти в финал серии "Гран-при", российской фигуристке Евгении ​Медведевой нужно побеждать на последнем этапе, который пройдет в следующие выходные во Франции.

Напомним, за победу на этапе дается 15 очков, за второе место - 13, за третье - 11, за четвертое - 9 и так далее. В финал выходят первые шесть фигуристок по итогам шести этапов.

Положение в общем зачете после 5-ти этапов

1. Алина Загитова (Россия) - 30 баллов.

2. Сатоко Мияхара (Япония) - 28.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 26.

4-5. Каори Сакамото (Япония), Софья Самодурова (Россия) - 24.

6. Мако Ямашита (Япония) - 17.

7-8. Мэрайя Белл (США), Ен Су Лим (Корея) - 16.

9. Рика Кихира (Япония) - 15*.

10. Станислава Константинова (Россия) - 13*.

11. Евгения Медведева (Россия) - 11*.

* - у фигуристки есть еще один этап.

Кто будет участвовать в "Гран-при Франции"

Евгения Медведева, Станислава Константинова, Мария Сотскова (все - Россия), Рика Кихира, Маи Михара, Марин Хонда (все - Япония), Брэди Теннелл (США), Алексия Паганини (Швейцария), Матильда Альготссон (Швеция), Лорен Лекавалье, Маэ Мейте, Леа Серна (все - Франция)

Уже гарантировали себе место в финале Алина Загитова, Сатоко Мияхара и Елизавета Туктамышева. Чтобы гарантированно войти в первую шестерку, Медведевой нужно побеждать - тогда она наберет 26 баллов и не будет зависеть от прокатов Рико Кихиры и Станиславы Константиновой.

При определенных раскладах Медведеву может устроить второе и даже третье место, но тогда она будет зависеть от результатов соперниц. (Дмитрий Гирин)