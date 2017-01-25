Мария Сотскова: "Костнер достойно обыграла меня, считаю ее катание эталоном"

Россиянка Мария Сотскова отметила, что итальянка Каролина Костнер заслуженно опережает ее по результатам короткой программы на чемпионате Европы в чешской Остраве. Сотскова набрала 72,17 балла, впервые преодолев отметку в 70 баллов на международных соревнованиях. Она занимает четвертое место, уступая соотечественницам Евгении Медведевой и Анне Погорилой, а также Костнер.

- Каролина достойно обыграла меня, считаю ее катание эталоном. Ее сегодняшний прокат я не видела, но результатами не удивлена. Если сравнивать меня и Костнер, то у нее более матерое катание, - цитирует ТАСС Сотскову. - Я довольна, что мне удалось чисто откатать программу, по эмоциям тоже, считаю, удалось передать максимум.