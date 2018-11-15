Максим Траньков: "На Играх-2018 все спортсмены болели за Медведеву, а за Загитову – никто"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в интервью "Спорт день за днем" заявил, что на Олимпийских играх-2018​ все спортсмены болели за Евгению Медведеву, а за Алину Загитову - никто.

– Как вы считаете, Медведева способна в этом сезоне взять убедительный реванш у Загитовой?



– Лед скользкий. Алина может откататься также, как на прошлом чемпионате мира. На выступление влияют тысячи факторов: прыжки, техника, лед, акклиматизация…

– Туктамышева заявила, что Медведева была достойна победы на Олимпиады больше, чем кто-либо. Разве так можно говорить?



– На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание.

А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она четыре года планомерно шла к этому золоту. Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе.

В тоже время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени.

В этом сезоне от Алины ждут, как она докажет, что действительно была достойна стать олимпийской чемпионкой. Мне лично, как болельщику и бывшему члену сборной, по большому счету наплевать, кто выиграет. Главное, чтобы поднимался российский флаг.