Максим Траньков: "День рождения у Дзюбы, а подарок получаю я. Радимову отдельный респект"

Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков получил в подарок от форварда "Зенита" Артема Дзюбы игровую майку с фамилией футболиста.

- День Рождения у Дзюбы, а подарок я получаю. Артем, спасибо большое!, - написал Траньков в Инстаграме. - С днем рождения, желаю тебе здоровья, спортивного долголетия, а главное все титулы с "Зенитом" завоевать! PS. Радимову, отдельный респект.



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