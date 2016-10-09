Ковтун стал третьим на Finlandia Trophy

Фигурист Максим Ковтун занял третье место на турнире ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо. В короткой программе россиянин был первым, но в произвольной показал только четвертый результат. В итоге Ковтуна опередили американец Натан Чен и канадец Патрик Чан.

Еще один россиянин Михаил Коляда занял четвертое место. Александр Петров стал шестым.

Эспоо (Финляндия)

Турнир ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy

Мужчины

Итог

1. Чен (США) - 256,44

2. Чан (Канада) - 248,73

3. КОВТУН - 229,57

4. КОЛЯДА - 219,55

6. ПЕТРОВ (все - Россия) - 211,80