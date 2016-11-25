09:38 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян лидирует после короткой программы на "Гран-при" Японии

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Китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" Японии. Выступление фигуристов судьи оценили в 73,33 балла. Китайская пара опередила дуэт из Канады Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (72,95). Третье место заняли представители Поднебесной Ван Сюхань/Ван Лэй (65,66).

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Пары

Короткая программа

1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 73,33

2. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 72,95

3. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 65,66

4. Фартманн/Бломмерт (Германия) - 61,23

5. Кэйн/О'Ши (США) - 57,02

6. Суто/Будро-Оде (Япония) - 52,65

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_21_2/

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