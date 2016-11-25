Китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян лидирует после короткой программы на "Гран-при" Японии

Китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" Японии. Выступление фигуристов судьи оценили в 73,33 балла. Китайская пара опередила дуэт из Канады Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (72,95). Третье место заняли представители Поднебесной Ван Сюхань/Ван Лэй (65,66).

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Пары

Короткая программа

1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 73,33



2. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 72,95



3. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 65,66



4. Фартманн/Бломмерт (Германия) - 61,23



5. Кэйн/О'Ши (США) - 57,02



6. Суто/Будро-Оде (Япония) - 52,65