Кавагути/Смирнов, Волосожар/Траньков и Ильиных/Жиганшин - кандидаты в сборную России на сезон-2017/18

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков входят в число кандидатов в сборную России на сезон-2017/18, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу ФФККР Александра Горшкова. Супруги взяли паузу в карьере из-за беременности Волосожар. В феврале фигуристка родила дочь, а в апреле возобновила тренировки.

- Волосожар/Траньков вошли в состав кандидатов в сборную, - сказал Горшков. - Это плавающее распределение, до контрольных прокатов, которые пройдут в сентябре в Сочи.

Также в число кандидатов вошли двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов и танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин. Кавагути и Смирнов в прошлом сезоне стали пятыми на чемпионате России и не смогли отобраться на чемпионаты Европы и мира. В январе 2016 года Кавагути перенесла операцию после травмы ахиллового сухожилия.

- Они входят в число кандидатов в сборную, - сказал Горшков о Кавагути и Смирнове. - Я сейчас не буду ни о чем говорить, этот вопрос лучше задавать спортсменам и тренерам.

Ильиных/Жиганшин включены в резервный список кандидатов в сборную. Тренеры у них в отпуске, поэтому мы договорились, что они к нам приходят в начале июня для рассмотрения планов и там мы обо всем будем говорить.