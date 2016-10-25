Кавагути и Смирнов находятся в хорошей форме перед Skate Canada

Тренер Тамара Москвина отметила, что россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов находятся в хорошем состоянии в преддверии старта на своем первом этапе серии "Гран-при" после перерыва – Skate Canada. По ее словам, травма партнерши (разрыв ахиллова сухожилия) зажила.

– В этом сезоне Юко и Александр уже выступили на Мемориале Непелы, затем – на Мемориале Панина в Санкт– Петербурге, где они катали только короткую программу – решили не рисковать перед поездкой в Канаду, – цитирует ТАСС Москвину. – Сейчас спортсмены в хорошем состоянии, живут ожиданием старта и борьбы с конкурентами, которые им выпали на этот этап по жеребьевке.

Юко нормально катается, делает выбросы, пробует четверной выброс. Конечно, во время активных тренировок нога иногда побаливает, но прошло меньше года с того момента.