Илья Авербух: "Сложный сезон, олимпийский сезон, но я верю в Медведеву и в ее удачу"

Хореограф Илья Авербух считает, что победа фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы подтолкнет Евгению Медведеву​, которая стала второй, к прогрессу. Также он отметил, что верит в удачу Медведевой.

- Это такой последний бой перед Олимпийскими играми, - цитирует "Р-Спорт" Авербух. - Уверен, что Женя сейчас тоже разозлится и будет прям впахивать на тренировках, она знает, в чем ей усиливаться и прибавлять, а может быть даже где-то пойти на определенный риск. Потенциал у нее очень большой. Очень рад за Загитову, в начале сезона я был на тренировках, видел готовность Алины в тот момент уже, и было понятно, что она в этом сезоне будет очень сильна, она как раз пришла к пику своей формы.

Загитовой немного не хватало стабильности, но на чемпионате Европы она показала программы стабильно. При этом она выиграла и финал чемпионской серии "Гран-при", правда в отсутствие Жени Медведевой. Девочки нас уже приучили, что возникают такие пиковые сезоны, когда они щелкают один турнир за другим как орешки.

Жене чуть сложнее, все-таки она уже двукратная чемпионка мира, держится на пике формы уже несколько лет. Борьба еще будет. У Алины тоже есть свои поклонники, мне тоже очень импонирует, как ярко и эмоционально она катается, насколько она интересна. С Женей мы прошли практически весь олимпийский цикл, три года ставил ей программы, в этом году короткую программу. Сложный сезон, олимпийский сезон, но я верю в Женю и в ее удачу.