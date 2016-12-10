23:30 10 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ханю выиграл финал "Гран-при"

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Японец Юзуру Ханю стал победителем финала "Гран-при".

Марсель (Франция)

"Гран-при"

Финал

Мужчины

Произвольная программа

1. Чен (США) - 197,55

2. Уно (Япония) - 195,69

3. Ханю (Япония) - 187,37

4. Фернандес (Испания) - 177,01

5. Чан (Канада) - 166,99

6. Риппон (США) - 149,17

Итог

1. Ханю (Япония) - 293,00

2. Чен (США) - 28285

3. Уно (Япония) - 282,51

4. Фернандес (Испания) - 268,77

5. Чан (Канада) - 266,75

6. Риппон (США) - 233,10

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1826_23_0/

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