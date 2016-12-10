Ханю выиграл финал "Гран-при"

Японец Юзуру Ханю стал победителем финала "Гран-при".
Марсель (Франция)
"Гран-при"
Финал
Мужчины
Произвольная программа
1. Чен (США) - 197,55
2. Уно (Япония) - 195,69
3. Ханю (Япония) - 187,37
4. Фернандес (Испания) - 177,01
5. Чан (Канада) - 166,99
6. Риппон (США) - 149,17
Итог
1. Ханю (Япония) - 293,00
2. Чен (США) - 28285
3. Уно (Япония) - 282,51
4. Фернандес (Испания) - 268,77
5. Чан (Канада) - 266,75
6. Риппон (США) - 233,10
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1826_23_0/