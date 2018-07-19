16:11 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Глава технического комитета ISU: "Смерть Тена - большая потеря для спорта"

Глава технического комитета ISU Александр Кибалко выразил соболезнования родным казахстанского фигуриста Дениса Тена. Ранее стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался в возрасте 25 лет от ножевого ранения.

- Тяжело это комментировать. Я видел его выступления в Сочи, переживал за него, как за бывшего соотечественника - я родился в Казахстане, - цитирует ТАСС Кибалко. - Это просто шок и большая потеря для всего спорта, для всей нашей конькобежной семьи. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы нашли этих подлецов. Мои соболезнования всему Казахстану и семье Дениса.

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http://tass.ru/sport/5388090

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