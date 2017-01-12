17:51 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ФФККР не будет назначать нового вице-президента после ухода Лакерника

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Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что федерация не будет назначать нового вице-президента после ухода Александра Лакерника. Последний был в июне избран вице-президентом ISU и оставил пост в ФФККР по собственному желанию во избежание конфликта интересов.

- Никакой официальной процедуры в уставе в таких случаях не прописано, мы обсудим этот вопрос на следующем заседании исполкома, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. - Следующая конференция пройдет в 2018 году. Как я понимаю, на ней пройдет избрание вице-президентов. До ухода Лакерника у нас было пять вице-президентов, пока останется четыре.

Вице-президентами ФФККР остаются Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин, Олег Нилов и Ирина Рабер.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170112/1114838185.html

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