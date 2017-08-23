Федор Климов: "Перенес операцию, из-за которой пока не могу работать с весом"

Россиянин Федор Климов рассказал о своем состоянии здоровья и подготовке к сезону. Контрольные прокаты пройдут 9 - 10 сентября в Сочи. Ранее тренер Нина Мозер сообщила, что спортивная пара Ксения Столбова/Федор Климов пропустит прокат, поскольку спортсмены пока не могут выполнять ряд элементов.

- Лето у нас прошло как обычно, а обычно мы летом по очереди лечимся, - отметил Климов. - Примерно месяц назад я перенес операцию, это не травма, просто это связано со здоровьем. Не угадывайте, я не хочу сообщать, с чем это связано. Я чувствую себя хорошо, но в силу того, что есть запреты врачей, до 1 сентября не могу работать с весом - делать поддержки и подкрутки. С 1 сентября я их начну делать, на сборе перед контрольным прокатом, куда мы поедем, уже будем показывать все, что можем. Но за 9 дней программу подготовить к прокатам мы не успеем, а неготовую мы показывать не хотим. Там мы еще поработаем с хореографом, чтобы довести программы до ума. (Елена СОБОЛЬ)