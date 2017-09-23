Евгения Медведева: "Я сама себе бросаю вызов - и этими программами, и техническим набором"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметила, что своими программами, их техническим содержанием и исполнением прыжков с двумя руками вверх бросает сама себе вызов в олимпийском сезоне.

Сегодня 17-летняя спортсменка победила на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Российская фигуристка допустила лишь одну помарку в произвольной программе, где все прыжки, кроме двойного акселя, она исполняет во второй половине программы. Почти все прыжки фигуристка исполнила с двумя поднятыми руками вверх.

- Это чуть-чуть сложнее, - цитирует "Р-Спорт" Медведеву. - Но я сама себе бросаю вызов - и этими программами, и техническим набором. Я его принимаю и буду работать над результатом.

Я подняла руки наверх почти на всех прыжках всего за три дня до отъезда в Братиславу. Неделю после прокатов в Сочи программы катала с тем же техническим набором, как и там - либо без рук, либо с одной рукой. Но в один прекрасный день подумала - а почему бы и нет? Пошла прыгать все с двумя руками наверх - и вот что получилось.