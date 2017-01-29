11:44 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Поставила перед собой цель выучить пять языков"

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Фигуристка Евгения Медведева, защитившая титул чемпионки Европы в Остраве, отметила, что после общения с итальянкой Каролиной Костнер поставила перед собой цель выучить пять языков. По словам россиянки, в данный момент она стихийно осваивает разговорный английский.

– На вручении малых медалей я спросила у Костнер, сколько языков она знает, – приводит ТАСС слова Медведевой. – Каролина ответила, что пять. Я поняла, что это одна из целей в моей жизни. Знать пять языков – это круто. Что касается моего английского, то я стараюсь учить его. Делаю это стихийно – раз слово услышу, два слово запомню. Получается разговорный английский.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980323

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CanagliaVova

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