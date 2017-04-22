Евгения Медведева: "Получила огромное удовольствие от этого нереального сезона"

Российская фигуристка Евгения Медведева осталась довольна тем, что смогла внести свой вклад в результат сборной России на командном чемпионате мира в Токио. В 2017 году 17-летняя фигуристка обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. На прошедшем командном чемпионате мира она установила новое достижение, набрав за две программы 241,31 балла.

– Я не ожидала, честно говоря, – цитирует официальный сайт ФФККР Медведеву. – Это так здорово! Так прекрасно! Я получила огромное удовольствие от этого нереального сезона, от проделанной работы, от стольких людей, с которыми я познакомилась и которых теперь знаю. Моя жизнь кардинально поменялась. И я очень счастлива! Спасибо моим тренерам, моей команде, близким, которые всегда поддерживают меня, и, конечно, болельщикам!

Я рада, что выступила на командном турнире, что смогла внести свой вклад в командный результат. Сегодня я выходила на лед абсолютно уверенной, не было ни тени сомнений, неуверенности в себе. И все же, получить за 160 баллов – это, конечно!.. Я не ожидала такого! И еще раз повторяю, что просто счастлива сейчас.

Напомним, что на командном чемпионате мира в Токио российская команда заняла второе место, уступив японцам.