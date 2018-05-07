Евгения Медведева не будет выступать за Армению

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян опровергла информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева будет выступать за армянскую сборную.

- Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности, - цитирует Степанян "Р-Спорт". - Такой вариант даже не обсуждался.

Ранее стало известно, что Медведева рассталась с тренером Этери Тутберидзе. Также сообщалось, что она может сменить спортивное гражданство на армянское.