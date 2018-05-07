Евгения Медведева не будет выступать за Армению

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян опровергла информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева будет выступать за армянскую сборную.
- Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности, - цитирует Степанян "Р-Спорт". - Такой вариант даже не обсуждался.
Ранее стало известно, что Медведева рассталась с тренером Этери Тутберидзе. Также сообщалось, что она может сменить спортивное гражданство на армянское.
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180507/1136541375.html