Евгения Медведева – критикам: "Вы уже не видите русского языка в моих постах?"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 россиянка Евгения Медведева в Инстаграме ответила критикам, которые выразили недовольство тем, что 18-летняя спортсменка после отъезда в Канаду к тренеру Брайану Орсеру перестала вести аккаунт в социальной сети на родном языке. Реакция спортсменки на большое число комментариев была ироничной.

"Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако", – написала Медведева под фотографией, подпись к которой была сделана на английском и русском языках.

Предыдущая фотография в Инстаграме фигуристки, подписанная на русском языке, была посвящена бронзовому призеру Игр-2014, казахстанскому фигуристу Денису Тену – он был убит 19 июля.

Медведева пишет по-английски. И правильно делает! //

Медведева бросила вызов всем. Главное – самой себе