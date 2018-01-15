Джонатан Гуррейро: "Чемпионат Европы в Москве? Волнение больше не от места, а от важности турнира"

Российский фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, в интервью "СЭ" отметил, что для спортсменов важно хорошо откатать произвольную программу на чемпионате Европы. Он также добавил, что у них с партнершей было много нервотрепки из-за ситуации с паспортом Загорски.

– Для нас главное – хорошо откатать произвольную программу и побороть ее, потому что с короткой проблем нет и она всем нравится, – сказал Гуррейро. – А волнение больше не от места проведения турнира, а от его важности. Бывает, люди на "челленджерах" нервничают сильнее, чем на чемпионате мира, из-за того, что впервые показывают программы или форма еще не оптимальная. У нас энтузиазм потихоньку сменился на детальную работу и на нервы. Хотя не будь их, было бы плохо: у нас творческий координационный вид спорта, и легкий нервяк всегда помогает, если ты с ним можешь справиться.

У нас было столько нервотрепки за пределами льда из-за ситуации с паспортом Тиффани, которая мешала тренироваться. И когда мы наконец начали выступать, то вообще не нервничали, потому что понимали: мы же ради этого столько преодолели! Очень важно еще поговорить в гостинице после предстартовой тренировки и подбодрить друг друга. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 января в Москве.

Полностью интервью Гуррейро и Загорски