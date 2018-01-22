Дмитрий Алиев: "На чемпионате Европы не думал об отборе на Олимпиаду"

Серебряный призер чемпионата Европы-2018 россиянин Дмитрий Алиев отметил, что на турнире сумел справиться с собственными эмоциями. Также спортсмен подчеркнул, что на первенстве России его подвели завышенные требования к себе.

– Вообще не думал на чемпионате Европы об отборе на Олимпиаду, – цитирует РИА "Новости" Алиева. – Единственное, после короткой программы я подумал – борюсь! И я хочу продолжать бороться! Но не позволил захлестнуть себя этой мыслью, не бежал впереди паровоза. Еще был день тренировок до произвольной, надо было все спокойно разложить по полочкам.

На чемпионате России мысли о том, что мне надо хвататься за тройку, бороться за что-то, улетели вперед и застопорили меня. А здесь я просто выполнял свою работу. И ни о каких местах не думал.

Напомним, что Алиев занял третье место в чемпионате России в декабре. Спортсмен будет представлять национальную команду на Олимпийских играх в Пхенчхане.