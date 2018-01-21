Даниил Глейхенгауз: "Надлома у Медведевой из-за второго места нет"

Хореограф Евгении Медведевой Даниил Глейхенгауз отметил, что двукратная чемпионка мира не надломлена проигрышем Алине Загитовой​ на чемпионате Европы в Москве. Она впервые с 2015 года не смогла выиграть турнир.

– Надлома у Жени из-за такого результата нет, – цитирует "Р-Спорт" Глейхенгауза. – Как Алина тянется за Женей, так и Женя не позволяет себе расслабиться. Мы испытываемым радость, что все увидели такое противостояние и не зря говорят, что его можно сравнись с тем, что когда-то было между Плющенко и Ягудиным. Но не думаю, что Женя следит за этим и читает прессу.