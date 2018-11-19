Брайан Орсер: "Сразу предупредил Медведеву, что не поеду в Саранск"

Канадский специалист, один из лучших тренеров мира по фигурному катанию, наставник Евгении Медведевой и Юдзуру Ханю, встретился в Москве с корреспондентом "СЭ" и дал откровенное интервью.

– Как раз лично у Медведевой появилось много недоброжелателей из-за ее ухода от Этери Тутберидзе к вам…

– Нет-нет, не хочу об этом говорить и оказаться в центре этих разборок. Сюда я приехал с Ханю, а старт Медведевой только через неделю, поэтому давайте не будем, хорошо?

– Ранее вы объявили, что поедете на чемпионат Японии с Ханю, а Медведева отправится на чемпионат России с кем-то из ваших помощников. Не изменили решение? Ведь старт в Саранске будет чуть ли не одним из самых сложных в сезоне…

– Нет, все будет так, как и объявлялось. К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзуру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон. Но в этом нет ничего страшного: Трейси Уилсон очень тесно работает с Евгенией и будет с ней на национальном чемпионате. Она хороший специалист. (Екатерина Беспалова)

Полная версия интервью Брайана Орсера