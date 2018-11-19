Брайан Орсер: "Ханю не мог сняться с соревнований в Москве – он очень уважает Плющенко"

Канадский специалист, один из лучших тренеров мира по фигурному катанию, наставник Евгении Медведевой и Юдзуру Ханю, встретился в Москве с корреспондентом "СЭ" и дал откровенное интервью.

– Когда Юдзуру Ханю упал в субботу на утренней тренировке, испугались?

– Да, я сразу понял, что дела плохи. Вспомнил, что произошло с ним до Олимпиады (за четыре месяца до Игр-2018 Ханю получил травму, из-за которой вынужден был отказаться от участия в олимпийском командном турнире. – Прим. "СЭ"). Надеялся, что у Юдзуру не столь серьезная травма. К счастью, так и оказалось. В целом о работе с Юдзуру и московских выступлениях могу сказать так: он делает все возможное. Ханю дважды выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира, однако считает, что все равно должен продолжать. Поразительно, мы вместе работаем уже седьмой сезон, но лучшее катание у него именно сейчас! У Юдзуру потрясающая форма, его прыжки и вращения великолепны, последнюю половину месяца он был невероятно счастливым на тренировках.

Для меня было очень волнительно ехать с ним в Москву, потому что зрители всегда ждут от него чего-то особенного. Он это показал в короткой программе. А в произвольной пришлось изрядно поволноваться за него. Ханю очень восхищается Евгением Плющенко. Он его сильно уважает, поэтому не мог сняться и боролся по ходу проката с травмой, стараясь исполнить программу наилучшим образом. Но это жизнь, возможно, в следующий раз все будет по-другому. (Екатерина Беспалова)

Полная версия интервью Брайан Орсера