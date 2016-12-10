Алиев выиграл финал "Гран-при" среди юниоров, Самарин - второй

Россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин заняли первое и второе места в финале "Гран-при" среди юниоров. Еще один представитель России – Роман Савосин, который был третьим после короткой программы, стал четвертым. Четвертый россиянин в финале Илья Скирда занял шестое место.

Марсель (Франция)

Финал "Гран-при" среди юниоров

Мужчины

Итог

1. АЛИЕВ (Россия) – 240,07

2. САМАРИН (Россия) – 236,52

3. Ча Чун Хван (Корея) – 225,55

4. САВОСИН (Россия) – 212,39

5. Красножон (США) – 208,85

6. СКИРДА (Россия) – 207,11