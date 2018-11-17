Алена Леонова: "Поставлю Загитовой "пять с минусом" за выступление в произвольной программе"

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о победном выступлении Алины Загитовой в произвольной программе на "Гран-при России". По ее итогам Загитова набрала 142,17 балла – это на 16 баллов ниже лучшего результата 16-летней фигуристки в этом сезоне. В сумме россиянка получила 222,95 балла и одержала уверенную победу на соревнованиях, выйдя в финал серии.

– Поставлю Алине "пять с минусом" за сегодняшнее выступление, – сказала Леонова. – Заметно, что она очень волновалась, но, несмотря на это, справилась. Обидно за то, что не получился последний прыжок, видимо, Загитова немного поторопилась, поэтому допустила ошибку. А так, мне очень нравится ее программа, сейчас, наверное, никто не катается так, как Алина. (Иван Торопцев)