Украинки выступят на "Московской сабле" резервным составом

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях выступит на турнире серии "Гран-при" "Московская сабля". Он пройдет в Москве с 11 по 13 мая.

Как сообщают "Николаевские новости", украинки выступят резервным составом. В команде будут фехтовать Александра Мамонтова и Елена Прокуда (обе – Николаев), Маргарита Смирнова (Одесса), Мария Цымбота и Елена Воронина (обе – Киев).

Лидеры сборной Украины, в том числе и Ольга Харлан, в Москвe не поедут. В пресс-службе федерации фехтования Украины сообщили, что это произошло "по личной инициативе спортсменок".