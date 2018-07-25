Тренер сборной России: "Наверное, на девчонок нужно орать"

Тренер сборной России по шпаге Юрий Мерзликин подвел итоги чемпионата мира в своем виде программы. Наша женская команда осталась сегодня без медалей, уступив в матче за 3-е место сборной Китая.

– У нас была одинаковая тактика – мы сводили все свои бои к заключительной встрече, – сказал Мерзликин. – Никто не хотел рисковать.И в этом компоненте нас и обманули. В полуфинале во встрече с США мы выходили на последний бой с одним баллом преимущества, но случился, наверно, ряд ошибок чисто технического плана. Правда, спортсменку мне не в чем обвинять. Скорее всего, в том состоянии, что она находится – тот результат и показала.

На сегодня мы четвертые по итогам чемпионата мира. Но тут как смотреть – по сравнению с прошлым годом это прогресс. Потенциал виден, а реализация на сегодняшний день не совсем соответствует уровню. Какие-то моменты связаны с психологией, наверное, какие-то с подготовкой – не без этого.

– Кто вас порадовал?

– Хорошо себя проявила Храпина. Не во всех боях, но все же.

– Какие у вас надежды в плане олимпийских лицензий?

– Самые что ни на есть большие. Команда способная. На сегодня она вторая в мировом рейтинге. Сказать, что девочки не фехтовали, отбывали номер, обвинить их, что не отдались целиком, ни у кого язык не повернется. Ведь до конца держали в напряжении и соперниц, и болельщиков. Проигрывали семь уколов, подтянулись... Женщины в таких моментах, к сожалению, теряются. Тут, наверное, нужно кричать. Что кричать – не знаю (ухмыляется). (Андрей СИЗЯКИН)