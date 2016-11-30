Станислав Поздняков: "Рано или поздно добьемся включения в Олимпиаду всех фехтовальных дисциплин"

Президент Европейской федерации фехтования Станислав Поздняков высоко оценил работу Алишера Усманова на посту главы FIE. По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, за последние четыре года в России существенно выросло число людей, занимающихся фехтованием, а география участников чемпионатов мира расширилась.

– Цифры показывают, что число просмотров крупнейших фехтовальных соревнований повышается и по России, и по миру, – цитируют "Известия" Позднякова. – Речь идет и о телевизионных рейтингах, и о просмотрах в интернете. И количество занимающихся фехтованием с каждым олимпийским циклом растет. Я не могу сравнить показатели по Европе, потому что только недавно избрался президентом континентальной федерации. Но в нашей стране Федерацией фехтования России еще в 2012 году после Олимпиады в Лондоне было зарегистрировано 6,5 тысячи спортсменов. Это люди, постоянно участвующие в соревнованиях. Сейчас, после Рио, мы почти достигли отметки в 9 тысяч.

Сейчас в чемпионатах мира по фехтованию принимает участие в полтора раза больше стран, чем в 2008 году. Расширение географии в первую очередь достигается доступностью участия новообразованных национальных федераций в крупнейших международных соревнованиях. На этом делает акцент FIE.

В следующем году МОК определится с программой игр. Не знаю, сумеем ли мы добиться того, чтобы уже в Токио были представлены все фехтовальные дисциплины. Но уверен, что рано или поздно мы добьемся этого. Алишер Усманов очень давно и целенаправленно работает в этом направлении, но при этом не форсирует события.