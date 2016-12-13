14:41 | ФЕХТОВАНИЕ

Софья Великая: "Новые назначения не повлияют на развитие карьеры"

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Олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле фехтовальщица Софья Великая заявила, что определится по поводу ближайших карьерных планов в январе. На Играх в Рио-де-Жанейро Великая завоевала серебро в личном зачете и высшую награду в командном первенстве. На прошлой неделе спортсменка была избрана в исполком Олимпийского комитета России (ОКР), а также возглавила комиссию спортсменов ОКР.

– Приму решение в январе, буду я соревноваться в этом сезоне или нет, – приводит "Р-Спорт" слова Великой. – Может, буду стартовать, а, может, и пропущу сезон. Все-таки главная наша цель – Олимпиада в Токио. Если буду соревноваться в этом сезоне, то через месяц-два приступлю к полноценной подготовке.

Новые назначения не повлияют на развитие карьеры. Да нет, ну что вы, я хочу еще выступить на следующих Олимпийских играх.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20161213/1113678497.html

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