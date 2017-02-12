Российские рапиристы стали третьими на этапе Кубка мира в Бонне

Российские рапиристы заняли третье место на этапе Кубка мира в немецком Бонне в командном первенстве. Сборная России победила Венгрию (45:30) и Германию (45:27), но в полуфинале проиграла Франции (38:45). Французы стали победителями турнира, одолев в финале Италию – 45:34.

В командном первенстве шпажисток россиянки заняли шестое место, уступив в четвертьфинале Украине (42:44). Победу на этапе Кубка мира одержала сборная Китая, одолевшая в финале Эстонию (28:25), а третье место заняла сборная Кореи.