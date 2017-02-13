Минспорта поможет Бауэру получить российское гражданство

Министерство спорта РФ поддержит инициативу Федерации фехтования России (ФФР) по выдаче гражданства старшему тренеру сборной России по сабле Кристиану Бауэру, если он разделяет культурные ценности страны и хочет стать ее частью. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. Ранее президент ФФР Александр Михайлов сообщил, что организация займется вопросом по получению Бауэром российского гражданства.

- Гражданство – вещь очень интимная, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Нужно понимать, что вопрос смены гражданства создан не для того, чтобы работать без визы, нужно хотеть быть частью данного государства. Если человек действительно хочет стать гражданином, разделяет культурные ценности нашей страны, то мы можем такую инициативу только приветствовать и поддержим ее.